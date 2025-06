No, questa donna non è una annunciatrice TV ai domiciliari

Ci segnalano i nostri contatti una serie di foto di una annunciatrice TV ai domiciliari, una “signorina del meteo” con una cavigliera elettronica che ricorda quelle poste sui condananati ai domiciliari.

Si tratta in realtà di un meme, e l’oggetto è un radiomicrofono.

No, questa donna non è una annunciatrice TV ai domiciliari

La donna è Jamie Travers, annunciatrice Meteo dell’emittente USA Fox News. Sostanzialmente come molte annunciatrici del meteo Travers ha un problema: dover indossare un microfono indossando abiti che, al contrario di quelli delle sue controparti maschili, tendono a lasciare molto meno spazio per indossare oggetti, coprendo molto meno ed essendo molto più aderenti.

Già nel 2019 la conduttrice Jolina Okazaki dovette fare un intero video di fact checking dedicato al debunking delle “annunciatrici agli arresti”.

Ancora un anno prima la collega Kristen Currie dedicò una serie di foto al ricevitore indossato alla caviglia, giustificandolo col fatto che “è meglio avere un ricevitore legato alla caviglia che sotto i vestiti e sentire costanti battute sul mio sedere”

Sostanzialmente si tratta di un problema così evidente che nel 2018 la conduttrice Reba Hollingsworth ha dovuto inventare il cosidetto “AHA Strap”: praticamente una giarrettiera-cilicio in velcro morbido che consente di attaccare i ricevitori all’interno coscia evitando sia l’effetto cavigliera che la scomodità di avere antenne ad altezza cintola inclini a sbattere ovunque, o gonfiori sul sedere latori di battute sessiste.

I colleghi di LeadStories dedicarono alla cosa un fact checking nel 2021, evidenziando le differenze tra una cavigliera da domiciliari e un kit microfono: solitamente la cavigliera da domiciliari non ha antenne in vista proprio per evitare tentativi di manomissione.

Conclusione

Le annunciatrici TV Americane, legate ad un rigido dress code che le spinge ad usare tacchi alti ed abiti da sera, indossano il ricevitore del microfono senza fili sulla coscia o sulla caviglia in modo da tenerlo fuori dall’inquadratura il più possibile senza cagionare inestetismo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.