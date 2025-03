No, non torneremo ad usare gli SMS perché Whatsapp ha chiuso

Si tratta di clickbait: non torneremo ad usare gli SMS perché Whatsapp ha chiuso. Dicesi, ovviamente, clickbait quell’articolo con un titolo volutamente fraintendibile che incita il lettore a cliccare e condividere in modo da portare condivisioni e visualizzazioni, traducibili quindi in valuta sonante e successo per una rivista, scoprendo poi di essere stato tratto in confusione.

E che, come esattamente in questo caso, l’articolo non dice niente di quello che accade nel titolo.

Il titolo parla di Whatsapp che chiude consegnando gli utenti ad una vita di SMS: a parte il fatto che alternative di Whatsapp ve ne sono eccome, in realtà l’articolo parla, dopo il solito trucchetto del “SEO Stuffing”, ovvero tirarla in lungo e in largo per avere un articolo che sembri esteso e quindi pregiato agli occhi del lettore umano e dei motori di ricerca di “Whatsapp che rende omaggio al rivale Skype”.

Skype che a ben vedere non è mai stato neppure nella stessa categoria di uso di Whatsapp, essendo un programma per videochiamate, e che sta per essere dismesso per fare posto a Teams, suo successore nato dall’esperienza di Skype for Business che ora raccoglierà i dati di Skype per una transizione semplice e fluida degli utenti affezionati rimasti al predecessore.

Whatsapp in tutto questo c’entra solo per clickbait: nessuno avrebbe cliccato su un articolo su Skype, tranne forze i più affezionati.

