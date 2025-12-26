Una pagina di “fatti curiosi” ci ha spiegato come far scoppiare una zanzara flettendo il braccio, adducendo una serie di ragioni che riguardano “il suo corpo sottile”.

Si tratta di una nota leggenda metropolitana ascesa al rango di fake news vera e propria, illustrata con AI per cercare di dare essa credibilità.

No, non puoi far scoppiare una zanzara flettendo il braccio

Un intero studio scientifico pubblicato su American Entomologist del 2009 è dedicato al mito delle zanzare esplosive, che viene fatto risalire alle prime catene di Sant’Antonio a mezzo internet diffuse negli anni ’90.

Semplicemente la “pressione del muscolo” è del tutto indifferente al meccanismo di nutrizione delle zanzare.

Esiste un modo per far esplodere le zanzare in nutrimento, identificato dallo stesso scienziato che ha identificato e indicato il debunking del mito precedente, il dottor Perran Ross.

Il metodo non è alla portata di tutti: prevede usare il freddo per anestetizzare una zanzara e usare accurati (e minuti, per ovvi motivi) strumenti chirurgici per danneggiare il sistema nervoso dell’insetto in modo che non sia più in grado di percepire correttamente lo stimolo della fame e regolare il suo fabbisogno di sangue, uccidendosi mentre si sfama.

Ovviamente danneggiare selettivamente un fascio nervoso di un insetto senza ucciderlo non è alla portata di tutti.

