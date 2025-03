No, non esiste una “multa per il giardinaggio che interessa milioni di Italiani”

Ci segnalano i nostri contatti una condivisione TikTok che parla di “multa per il giardinaggio che interessa milioni di Italiani”.

Si tratta di un titolo volutamente decontestualizzato per creare un clickbait, un acchiappaclick, lasciando su TikTok solo il titolo senza il resto dell’articolo ben più chiarificatore.

Leggendo le testate specializzate in tema ci si rende conto che si parla del malcostume di avere siepi e alberi che si sporgono dalle proprietà private su strade, autostrade e marciapiedi.

Vi sarà capitato talora di trovarvi il ramo che “schiaffeggia” il parabrezza della vostra auto o il ramo proteso sul marciapiede che vi costringe a spostarvi.

Sarà capitato ma non dovrebbe: l’articolo 29 del Codice della Strada (a scanso di equivoci, anche pre riforma) disciplina infatti l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, altresì ponendo a cura del proprietari l’obbligo di rimuovere eventuali rami o alberi che, caduti per qualsiasi causa, compromettano la viabilità, e di farlo nel più breve tempo umanamente possibile.

Qualora non si ottemperi, vi sarà sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694 e l’obbligo di rimettere in sicurezza i luoghi danneggiati.

