No, non esiste un sapone che fa dire “addio alla chemioterapia”

Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di un sapone che fa dire “addio alla chemioterapia”. Si tratta di un caso di acchiappaclick: una notizia vera ancorché datata pubblicata con un titolo clickbait che sfrutta le speranze di molti malati e loro congiunti per ottenere un click.

Pratica questa che non ci sentiamo di condonare.

No, non esiste un sapone che fa dire “addio alla chemioterapia”

La storia reale parla dell’inventore americano di origini Etiopi Heman Bekele, e del suo tentativo di rendere la prevenzione e la cura di alcune tipologie di cancro, parliamo dei carcinomi basocellulari più accessibile e facile.

Bekele, allora quattordicenne notò che spesso gli operai edili di esponevano alla luce solare senza idonee protezioni per tutto il lungo orario di lavoro sviluppando quindi tumori della pelle.

Heman Bekele aveva imparato a scuola l’importanza della prevenzione, ma sapeva che non sempre essa è accessibile a tutti. Venne a scoprire dell’esistenza di Imiquimod, un farmaco topico usato per la cura di tumori della pelle.

Si chiese se non ci fosse un modo per diffondere l’uso di tale farmaco in una modalità che fosse a. semplice da usare b. legata ad un vettore economico e c. efficace nel cancro della pelle ai primi stadi.

La risposta fu produrre un sapone intriso del farmaco che il malato di cancro al primo stadio della malattia potesse usare al posto della crema.

Per fare questo ovviamente dovette risolvere il problema immediatamente dopo: una crema resta sulla pelle, il sapone no. Bekele teorizzò la possibilità di inserire Imiquimod in vescichette lipidiche che restassero sulla pelle dopo che il sapone era andato via, conquistando così premi e la menzione su TIME.

Bekele spera la sua idea possa curare il cancro della pelle al primo stadio e aiutare le terapie tradizionali negli stadi successivi, ma non è giusto trasformare la sua geniale idea in una clickbait.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.