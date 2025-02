No, non esiste un brevetto Moderna per il COVID del 2016

Ci segnalano i nostri contatti una serie di video e interviste a questo o quel famoso secondo cui un brevetto Moderna per il COVID del 2016 dimostrerebbe non solo che SARS-Cov-2, il virus di COVID19, è stato creato in laboratorio, ma è stato creato da Moderna con diversi anni di anticipo rispetto alla Pandemia, all’apposito scopo di tenerlo da parte per vendere il maggior numero di vaccini possibile.

Ovviamente una teoria che appare priva di fondamento scientifico.

No, non esiste un brevetto Moderna per il COVID del 2016

Succede che un brevetto scientifico rilasciato a Moderna per una terapia oncologica si basa sul c.d. “Taglio Furinico”, una sequenza genetica che uno studio del 2022 ha trovvato in SARS-CoV-2.

In compenso il taglio furinico si trova anche in virus responsabili dell’enterite, nel genoma dello storione e in alcune specie di Drosofila.

L’analisi usata nello studio citato come fonte della scoperta infatti non ha il significato dato dalle teorie del complotto.

BLAST, la banca dati di sequenze genetiche, indica sia le sequenze simili che uguali, e affine e uguale non è lo stesso, specie in un campo rilevante come la genetica.

Inoltre parlando di genomi complessi (un mammifero presenta milioni se non miliardi di coppie base ad esempio) è ovvio che alcune sequenze tenderanno a ripetersi per lo stesso motivo per cui in tutta la letteratura mondiale ci sono singole parole che tendono a ripetersi tra loro perché l’alfabeto ha un numero limitato di lettere inferiori di gran lunga al numero di opere letterarie create con esso.

La presenza del taglio furinico quindi non prova assolutamente niente riguardo le origini del virus, dato confermato dagli studiosi interpellati al riguardo.

