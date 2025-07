No, non esiste nessun giovane siciliano Samuel Nicholson che ha rischiato di essere cremato da vivo

No, non esiste nessun giovane siciliano Samuel Nicholson che ha rischiato di essere cremato da vivo: si tratta di un modo astuto per promuovere la musica di Samuel Nicholson, questa volta cantante

La storia infatti non ha riscontri nella cronaca siciliana, ma è ricopiata di peso dalla storia di un ragazzo indiano di 25 anni

No, non esiste nessun giovane siciliano Samuel Nicholson che ha rischiato di essere cremato da vivo

Rohitash Kumar, 25enne indiano che vive nel Rajasthan, nel Nord del Paese, a novembre dello scorso anno fu vittima di un attacco epilettico e frettolosamente dichiarato morto senza effettuare autopsia e controlli.

Caso improbabile in Italia, salvo per casi rarissimi casi come l’infrequente “Sindrome di Lazzaro” in cui si verifica un ritorno spontaneo del battito dopo che la rianimazione cardiopolmonare operata da professionisti era stata interrotta

Anche per questo

In caso di morte in ospedale, in genere la salma resta per due ore circa nel reparto dove è avvenuto il decesso e il medico lì presente certifica la constatazione del decesso, indicando data e orario. Poi la struttura può attendere le 15 ore dal decesso per far compilare al medico necroscopico il relativo certificato oppure può effettuare un tanatogramma, ossia un elettrocardiogramma continuato per almeno 20 minuti in modo da registrare l’assenza di attività cardiaca.

Cui aggiungere le tassative 24 ore dal momento della morte.

Sommando il trasporto ad un centro per la cremazione, lo scenario del “giovane Nicholson che si sveglia davanti al forno creamatorio e saluta tutti” è la tipica storiella inventata.

Ma almeno avete conosciuto un buon cantante.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.