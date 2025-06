No, non esiste alcuna ordinanza anti-orologio alla guida

Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di ordinanza anti-orologio alla guida. Si tratta ovviamente di un’ordinanza che non esiste, il solito assemblaggio di notizie allarmistiche e volutamente capziose, interpretazioni assurde della norma ad uso clickbait.

La teoria è che siccome la riforma sanziona “chi guida usando smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi”, allora i dispositivi analoghi sarebbero gli smartwatch “perché sono come smartphone”

Ma l’analogia juris non funziona in questo, e non serve ad inventare fattispecie sanzionabili ad uso clickbait.

No, non esiste alcuna ordinanza anti-orologio alla guida

Premesso che si parla di smartwatch e non di orologi come insinuato nel titolo, anche gli smartwatch sono consentiti dalla legge. Non è ovviamente consentito baloccarsi con loro alla guida: il caso da cui tutte le fake news sono partite è quello di una donna Canadese (secondo il solito filone per cui si cercano bufale all’estero per importarle e causare spavento in Italia) accusata di aver bloccato una colonna di mezzi al semaforo perché non si era avveduta del passaggio al verde, intenta a baloccarsi con lo Smartwatch.

Va detto che sarebbe successo lo stesso se si fosse distratta con un qualsiasi oggetto in abitacolo, compreso giocare coi controlli dell’autoradio o del sedile, e questo non consentirebbe di scrivere un articolo per considerare i sedili vietati.

Anzi, alcune app per Smartwatch e Smartphone hanno sostituito alcuni controlli smart: ovviamente questo non significa si possa usare il telefono o lo smartwatch alla guida, ma consente di avere un orologio al polso senza ordinanze clickbait.

