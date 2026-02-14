Ci segnalano i nostri contatti un articolo che descrive un divieto di bere per il passeggero di un veicolo. Solito articolo basato su interpretazioni degli “assurdi divieti dal mondo”, presenti nel circuito di testate collegata a questo

Sostanzialmente come in questo caso si millanta l’esistenza di un assurdo balzello, si tira in lungo per giustificarlo e poi si dichiara che “esiste in una raccolta di fatti buffi dal mondo e quindi non è una vera fake news”, anche se lo è.

In questo caso si tratterebbe di un divieto della Macedonia del Nord. Se vi fosse

No, non esiste alcun divieto di bere per il passeggero di un veicolo a motore

L’articolo si profonde in una complessa e nutrita analisi dei motivi per cui “potrebbe essere giusto” multare i passeggeri sbronzi, vagheggiando scenari in cui questi importunino ripetutamente il conducente causando incidenti oppure lo incitino al bere, oppure chiedano ad un conducente ubriaco di prendere il volante.

Scenari immaginari che servono per riempire il testo, sicché sembri agli occhi del lettore ed al freddo occhio digitale dell’algoritmo abastanza corposo per sembrare un contenuto di pregio ed atto ad essere divulgato nei circuiti di notizie.

Solo alla fine l’articolo si perita di dire che “si tratta di un divieto della Macedonia del Nord”, chiedendo di discutere sul tema per strizzare ogni oncia di discussione.

In realtà anche questo presunto divieto macedone non risulta da alcuna parte. Risulta invece un limite di tasso alcolico dello 0,05% per semplici conducenti, divieto assoluto per autisti per professione (autisti di autobus, tassì e altri mezzi di trasporto) e sempre un divieto assoluto per i neopatentati con patenti di età inferiore ai due anni.

Non risultano “divieti per conducenti”, tratti dalle raccolte di “leggi folli dal mondo” che sempre suscitano viralità.

