Ci segnalano i nostri contatti una notizia riguardo ad una presunta “squalifica dai mondiali” di Imane Khelif, con tanto di corteggio di utenti pronti a giurare vendetta contro la sbugiardata presa durante le Olimpiadi del 2024

Si tratta ovviamente di una notizia del tutto decontesualizzata, e che riguarda le stesse presunte analisi del Magnate e Oligarca Russo Kremlev origine della teoria di “Imane Khelif uomo”.

No, non è vero Imane Khelf è stata squalificata dai mondiali in quanto uomo per le analisi (di nuovo…)

Si tratta infatti del Fact Checking più breve di ogni tempo: Kremlev, sulla base delle contestate analisi della sua IBA, una delle federazioni legate alle competizioni sportive, aveva deciso a tavolino che Imane Khelif fosse un uomo e che le Olimpiadi di Parigi fossero quindi degne di essere denigrate, spingendosi a offirire premi in danaro alternativi alle sfidanti della stessa.

Il CIO ribadì confermando la regolarità dell’iscrizione della Khelif, peraltro ribadendo come che l’IBA, che aveva effettuato il suo presunto test nel 2023 non gestisce le competizioni olimpiche ed è stata esclusa per questioni di governance.

IBA si sveglia nel 2025 continuando a ripetere di considerare valido quanto affermato da loro nel 2023, e che non ammetterà mai la Khelif nelle loro competizioni.

Competizioni che si terranno in Serbia, paese vicino alle posizioni Russe ed alle quali la Khelif non ha mai manifestato intenzione di partecipare.

Riassumendo, Kremlev conferma quanto ha già detto nel 2023 insinuando quindi di non volere la Khelif, la quale tanto non ci sarebbe andata comunque, rendendo gli utenti che festeggiando l’equivalente di chi si vanti che un soggetto non invitato da un loro amico neppure sapeva che il loro amico aveva aperto una festa.

