No, non è vero che se ti occupano casa la polizia interviene in dieci minuti. Nemmeno in Inghilterra

Un blitz spettacolare, una motosega che apre la porta, agenti armati che irrompono e una scritta a tutto schermo che recita: “10 minuti dopo che ti hanno occupato casa in Inghilterra.”

Questo il video che da giorni circola su svariate piattaforme social e che in molti ci avete segnalato. Dobbiamo dire che sull’argomento siamo diventati tutti particolarmente sensibili – comprensibilmente – viste le leggi spesso troppo permissive del nostro Paese sugli sgomberi per le occupazioni abusive di immobili.

Ci dispiace deludere chi ha esaltato l’immagine di efficienza inflessibile della polizia inglese: il video non mostra affatto uno sgombero, ma un blitz antidroga avvenuto nel Regno Unito, precisamente a Bishop’s Stortford, nell’Hertfordshire. Lo ha confermato il quotidiano locale Bishop’s Stortford Independent in un articolo pubblicato il 3 luglio 2024 dal titolo chiarissimo: “Chainsaw-wielding police execute drug warrants in Bishop’s Stortford.”

La polizia dell’Essex ha condotto un’operazione mirata con l’obiettivo di eseguire un mandato legato al traffico di stupefacenti, utilizzando una motosega per entrare rapidamente nell’abitazione. Nessuno sgombero, nessun riferimento a occupazioni o reati di violazione di domicilio. Lo scopo era chiaramente quello di intervenire contro un’attività di spaccio. La scritta apparsa nel video virale non compare nella versione originale, ed è stata aggiunta in un secondo momento per alterare il significato delle immagini e orientare l’opinione pubblica verso un’altra direzione.

Occupazioni abusive: tra mito inglese e realtà italiana

Ricordiamo poi che, anche nel Regno Unito, nonostante l’occupazione abusiva di immobili costituisca reato penale dal 2012, gli sgomberi seguono comunque delle tempistiche legali che variano da caso a caso e in nessuno di essi, sono sufficienti dieci minuti.

La differenza vera tra Italia e Regno Unito, sta nel modo in cui il problema viene affrontato. In Inghilterra, accanto a leggi più severe e tempi più rapidi per gli sgomberi, esiste un sistema strutturato di supporto fatto di assistenza legale gratuita, alloggi temporanei, percorsi di reinserimento. Da noi, invece, ai tempi lunghi si somma l’assenza quasi totale di alternative concrete. Il risultato è un paradosso: non si sgombera, non si risolve, non si tutela nessuno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.