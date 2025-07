No, non è vero che la Marvel ha rotto Internet annunciando Spider-Them, l’Uomo Ragno Omosessuale

Ci segnalano i nostri contatti un post secondo cui la Marvel ha rotto Internet annunciando Spider-Them, l’Uomo Ragno Omosessuale.

Il post mostra un Uomo Ragno fucsia vestito di Paillettes, il citato “Spider-Them”, annunciando che il personaggio interpretato da Jaden Smith dovrebbe combattere contro “The Closet”, un malvagio cattivo mutaforma che “costringe i New Yorkesi alla prigionia”, con l’aiuto di Zio Ben interpretato da Elton John e le colonne sonore di Lady Gaga.

Si tratta di un post di satira tradotto in modo meccanico.

“La Marvel ha rotto Internet” si tratta della traduzione sin troppo letterale del post originale, che usa il gergale “breaking Internet”.

Altro esempio di traduzione letterale è il nome del villain: “The Closet” infatti è basato sulla metafora “being trapped in the closet”, ovvero la condizione di un omosessuale che per motivi sociali o familiari non può rivelare la sua sessualità ed è costretto a nasconderla.

Il post originale è del portale “Wakefield news”, un portale parodia che non pubblica niente di serio per gente che sanno farsi una risata.

