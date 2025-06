No, non è vero che la carta igienica è la causa di molte malattie

Circola in questi giorni sul web, un articolo dal solito titolo sensazionalistico e imperativo, secondo cui dovremmo smettere all’istante di utilizzare la carta igienica e pensare a un’alternativa “che abbiamo già in casa”.

Il motivo sembrerebbe perfino una questione di vita o di morte, tanto da arrivare a definirlo “scioccante” e “sconvolgente”. Pare infatti che, questa invenzione pluricentenaria che ha rivoluzionato le nostre abitudini igieniche, sia arrivata al capolinea perché “causa di molte malattie”.

L’articolo continua menzionando “recenti ricerche e studi approfonditi” senza però citare alcuna fonte attendibile a riguardo. Per i malcapitati che sono già caduti nella rete del clickbait, l’unica cosa non più di tanto scioccante e sconvolgente semmai, è il fatto che l’articolo prosegua parlando di tutt’altro, ovvero le conseguenze dell’errato impiego della carta igienica per scopi diversi da quello più conosciuto.

No, la carta igienica non è la causa di molte malattie

Che la carta igienica non sia adatta alla pulizia delle superfici, è cosa abbastanza risaputa; a differenza della tradizionale carta assorbente, infatti, presenta una struttura più fragile che tende a sfaldarsi e può contribuire a diffondere lo sporco anziché trattenerlo.

Solo a questo punto, è chiaro che l’articolo nulla aveva a che vedere con il titolo, ma intendeva offrire meri consigli sulla pulizia, suggerendo l’utilizzo dei panni in microfibra (la sorprendente alternativa che “tutti abbiamo in casa”).

Ma quindi, la carta igienica fa male?

No, non se usata correttamente e soprattutto non vi sono evidenze scientifiche in grado di collegarla a “molte malattie” come riportato dal titolo dell’articolo.

Tuttavia, per soggetti con particolari problemi di irritazione ed elevata sensibilità cutanea, alternative come salviette detergenti e carta igienica senza profumi, possono essere la scelta migliore.

In ogni caso, è sempre consigliato acquistare carta igienica di buona qualità e senza conservanti, anche per ridurre l’impatto della stessa sull’ambiente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.