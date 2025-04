No, non è vero che la Calabria si unisce alla Sicilia

Ci segnalano i nostri contatti un articolo, a metà tra bufala e clickbait, ma archiviato tra le bufale per la premessa, per cui la Calabria si unisce alla Sicilia.

Sinceramente? Cominciamo ad essere un po’ stufi di quell’ormai vitale genere di clickbait che spara la fake news nei primi, cliccabilissimi paragrafi per poi dedicare il resto dell’articolo a giustificare una presunta metafora.

Se la prima parte del testo recita letteralmente (è una citazione diretta, non abbiamo aggiunto o modificato niente, e questa è la parte visibile immediatamente nelle condivisioni)

Notizia dell’ultima ora, vede la Calabria e la Sicilia fuse insieme in una sola regione. La novità che rivoluzionerà la cartina geografica dell’intera Italia.

Cambia completamente l’aspetto della nostra cara penisola che proprio in queste ore vede unirsi due regioni veramente molto vicine, ma mai come in questo momento. Si è passati dal dover costruire il famosissimo ponte sullo stretto di Messina, all’unire le due regioni, come se fossero un territorio senza soluzione di continuità.