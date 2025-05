No, non è vero che in Romania hanno votato i morti e i minorenni

Ci segnalano i nostri contatti una serie di fake news secondo cui in Romania hanno votato i morti e i minorenni. Si tratta ovviamente di due fake news, smentite dati alla mano dall’Autorità Elettorale Permanente, ente responsabile delle elezioni.

Le due fake news nascono in ambienti vicini all’estrema destra, uscita sconfitta dalla tornata elettorale e antieuropeisti, che vedono di mal occhio la vittoria di un governo europeista e incline alle posizioni di Kiev.

No, non è vero che in Romania hanno votato i morti e i minorenni

Scopriamo infatti da AEP che i dati dei defunti vengono rimossi entro le 48 dal decesso registrato

Inoltre

• Il numero totale di elettori registrati nelle liste elettorali permanenti è di 17.988.031 cittadini;

• Il numero totale di cittadini rumeni residenti all’estero che hanno diritto di voto in queste elezioni è di 1.016.350 persone;

• Il numero complessivo delle persone aventi diritto di voto è di 20.314 cittadini;

• Il numero totale di elettori rumeni all’estero che hanno optato per il voto per corrispondenza registrandosi sul sito web www.votstrainatate.ro e registrati nelle liste elettorali permanenti all’estero per il voto per corrispondenza è di 6.085 cittadini;

• Il numero totale di elettori rumeni all’estero che hanno scelto di votare al seggio elettorale registrandosi sul sito web www.votstrainatate.ro e sono registrati nelle liste elettorali permanenti all’estero è di 2.235 cittadini.

I conti quindi tornano, con una aberrazione dovuta al fatto che non tutti i cittadini rumeni all’estero sono effettivamente in grado di votare: va rimosso chi ha il passaporto scaduto e chi risulta ancora come registrato in Romania.

Gli abitanti della Romania che hanno diritto al voto sono oltre 15 milioni di persone, a cui vanno sommati i cittadini rumeni all’estero, che sono oltre 1-2 milioni, e non i 19 miilioni che giustificherebbero la fake news dei morti e dei minorenni al voto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.