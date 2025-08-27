No, non è vero che Imane Khelif non intende più gareggiare finché ci saranno i test di genere

Ci segnalano i nostri contatti una “spunta oro” (tag dedicato alle organizzazioni verificate) per cui Imane Khelif non intende più gareggiare finché ci saranno i test di genere.

Si tratta di una variante della stessa bufala che abbiamo esaminato il 24 agosto.

No, non è vero che Imane Khelif non intende più gareggiare finché ci saranno i test di genere

Il 20 Agosto la WBA, associazione pugilistica alle cui gare Imane Khelif non ha mai partecipato nella vita, ha annunciato test di genere obbligatori.

La Khelif non ha mai partecipato alle competizioni promosse da WBA, ma ha partecipato a competizioni di altri enti: il “caso”, ricostruimmo nel precedente articolo, nacque quando IBA, ente legato al Cremlino mediante il suo patron Kremlev, fece esplodere la querelle durante i giochi olimpici di Parigi.

Sempre il 20 Agosto l’ex manager della Khelif diffuse la notizia del ritiro dell’atleta, portando la stessa ad accusarlo pubblicamente di essere un traditore della loro patria e un traditore della sua fiducia.

Lapalissiano che la stessa abbia quindi smentito il suo ritiro, e non abbia mai detto di volersi ritirare finché ci saranno i test.

La “spunta ora” che ha diffuso la falsa notizia compare tra coloro accusati di aver ridiffuso fake news del tipo doppelganger, quindi legate alla reiterazione di fake news filorusse e legate al conflitto israeliano.

In questo caso sicuramente risulta da loro attribuita ad Imane Khelif una frase mai detta.

