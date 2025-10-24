Ci segnalano i nostri contatti un post X secondo cui il candidato sindaco Zohran Mamdani vuole negare la polizia alle vittime di violenza domestica. Il riferimento è ovviamente al candidato sindaco di New York, e si tratta di una variante della “teoria del doppio binario”, come si evidenzia dal fatto che lo stesso sia definito “comunista musulmano” quando di fatto il Partito Comunista degli Stati Uniti d’America non ha nulla da spartire col Partito Democratico.

Si tratta del doppio binario, la teoria del complotto secondo cui alcune democrazie occidentali (il Regno Unito in primis, l’America Pre-Trump e altri stati) avrebbero creato un clima in cui il cittadino WASP (Bianco, Anglosassone, di Fede Protestante, ovvero il Maschio Bianco Cattolico) viene perseguitato, umiliato e sottoposto a balzelli umilianti mentre i governi e le elite mondialiste favoriscono gli stranieri dando loro la possibilità di importare le loro leggi e usanze, “distruggere la società bianca” e avere l’impunità.

Ovviamente Mamdani non ha mai proposto di abolire il reato di violenza domestica.

No, non è vero che il candidato sindaco Zohran Mamdani vuole negare la polizia alle vittime di violenza domestica

In un podcast del 2020 l’attuale candidato sindaco dichiarò sostanzialmente che esistono situazioni in cui il semplice intervento della polizia è per lui del tutto inadeguato.

Fece l’esempio delle segnalazioni di violenza domestica o delle segnalazioni relative a clochard e senza fissa dimora, “persone che cercano semplicemente di dormire sul treno, o persone che stanno semplicemente soffrendo per qualcosa nella loro vita. E invece di ricevere un aiuto, sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco, colpiti con il Taser, uccisi”

La sua proposta non fu negare l’intervento della polizia, ma inviaere “persone addestrate ad affrontare quelle situazioni specifiche, piuttosto che da un individuo con una pistola che ha ricevuto una formazione piuttosto limitata in generale”, creando un Dipartimento specifico da un miliardo di dollari con esperti di salute mentale e assistenti sociali da inviare in ogni situazione di degrado.

