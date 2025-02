No, non è vero che i Duran Duran sono tornati a Sanremo dopo 40 anni

Fake news o gaffe che dir si voglia, non è vero che i Duran Duran sono tornati a Sanremo dopo 40 anni come Carlo Conti ha annunciato nella serata del 13 Febbraio presentando il loro intervento.

È vero che i Duran Duran sono stati a Sanremo nel 1985, ma è un errore riportato ritenere che vi sia un ritorno dopo 40 anni. Tutti sembrano essersi dimenticati un’esibizione nel 2008.

In realtà i Duran Duran apparirono come ospiti a Sanremo nel 2008 interpretando Falling Down, una esibizione che apparentamente il mondo ha cancellato in un momento di amnesia collettiva.

Eppure dell’esibizione e dell’ospitata televisiva del 2008 vi sono ancora reperti registrati

