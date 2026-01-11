No, non è vero che Corona ha ammesso di essersi inventato le accuse a Signorini

Ci segnalano i nostri messaggi un post TikTok secondo cui Corona ha ammesso di essersi inventato le accuse a Signorini, gettando benzina sul fuoco del caso del momento.

Cosa che accadrebbe se lo spezzone non fosse il solito frammento estrapolato dal contesto per due like, quindi una bufala.

Lo spezzone viene da un frammento più lungo dove Corona dichiara che “lo stanno accusando di essersi inventato tutto” ma farà in modo che “la verità verrà a galla”, quindi dicendo l’esatto contrario e difendendo la sua posizione.

Con la semplice estrapolazione del “Stanno provando a dire che”, ecco che diventa una affermazione di colpevolezza. Alla quale ovviamente, il popolo della Rete è indotto a credere, cliccando.

