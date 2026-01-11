No, non è vero che Corona ha ammesso di essersi inventato le accuse a Signorini
Ci segnalano i nostri messaggi un post TikTok secondo cui Corona ha ammesso di essersi inventato le accuse a Signorini, gettando benzina sul fuoco del caso del momento.
Cosa che accadrebbe se lo spezzone non fosse il solito frammento estrapolato dal contesto per due like, quindi una bufala.
No, non è vero che Corona ha ammesso di essersi inventato le accuse a Signorini
Lo spezzone viene da un frammento più lungo dove Corona dichiara che “lo stanno accusando di essersi inventato tutto” ma farà in modo che “la verità verrà a galla”, quindi dicendo l’esatto contrario e difendendo la sua posizione.
Con la semplice estrapolazione del “Stanno provando a dire che”, ecco che diventa una affermazione di colpevolezza. Alla quale ovviamente, il popolo della Rete è indotto a credere, cliccando.
Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o
con una donazione PAYPAL.