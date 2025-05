No, non è mai esistita una cartuccia NES per l’elettrocardiogramma

Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook che contiene una fantomatica cartuccia NES per l’elettrocardiogramma. Nella nostra rubrica del retro ci siamo già occupati di alcuni stravaganti accessori per le console Nintendo, anche biomedici come un sensore per i livelli di glucosio da far usare ai bambini diabetici.

Tra questi però non rientra la cartuccia elettrocardiogramma: questa è un recentissimo prodotto dell’intelligenza artificiale.

Lo spot mostra un soggetto disteso su un letto collegato ad una cartuccia sovradimensionata dalla quale si dipartono dei fili con degli elettrodi.

Ma gli elettrodi sono poggiati sui suoi vestiti, e la cartuccia è costruita in un modo che, semplicemente, quei cavi impedirebbero l’inserzione fisica nel NES, basato su un sistema di carica frontale.

Questi dettagli, uniti ad anomalie nel logo Nintendo, consentono già di identificare l’opera dell’Intelligenza Artificiale.

SightEngine completa l’opera, certificando il prodotto come una creazione di ChatGPT 4o, la release per uso gratuito del noto sistema di intelligenza artificiale.

Peraltro, non vi è traccia alcuna della fantomatica “Supermed Systems” e della sua collaborazione con Nintendo.

