No, non devi scavare una buca se vedi un riccio sdraiato in terra

Ci segnalano i nostri contatti un lungo post che invita a scavare una buca se vedi un riccio sdraiato in terra. Il post, accompagnato da una foto di un riccio decisamente male in arnese, dichiara che nella stagione fredda i ricci vanno in letargo e vanno quindi ricoverati in una buca scavata nel terreno e in una scatola di cartone.

Non funziona affatto così. In molti casi scavare una buca e ficcarci il riccio dentro significa condannarlo a morte

La Pagina Hedgeohog – Il Sito dei Ricci ha compilato una guida lunga e dettagliata che vi invitiamo a consultare. Riassumendola, possiamo dedurre che un riccio addormentato fuori dalla sua tana nella stagione fredda non è in letargo, ma è in ipotermia e andrebbe soccorso, per i più esperti scaldandolo gradualmente con una borsa dell’acqua calda e diversi asciugamani (per evitare di esporlo direttamente al calore provocandogli ustioni) e in ogni caso contattando un CRAS o un centro veterinario preposto che saprà come compiere le operazioni più adatte.

È normale vedere un riccio in letargo nella sua tana, un riccio malmesso fuori da essa ha dei problemi di salute che richiedono l’intervento di soccorso specializzato.

Men che meno se nella stagione calda un riccio non è solo immobile ma reattivo (in quel caso andrebbe lasciato tranquillo: se vi avvicinate cercherà di chiudersi a palla, manifestando il suo ovvio fastidio) ma immobile e letargico, insensibile a insetti e larve di mosche va nuovamente contattato il CRAS, perché un animale malato ha bisogno di cure.

Non ha certo bisogno di essere intombato in un fosso.

