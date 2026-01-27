  1. Home
No, nessuno ha interrotto gli Open con un fragoroso rutto

di Shadow Ranger |

Ci segnalano un video apparso su X che dovrebbe mostrare qualcuno che ha interrotto gli Open con un fragoroso rutto, disturbando la tennista Mirra Andreeva.

Come in realtà verificato anche da altri fact checker, l’intero evento è un montaggio.

Il video apparso su X è a sua volta stato ricaricato da TikTok (sono ancora visibili i loghi della piattaforma sul video ricaricato), e a sua volta il video pubblicato su TikTok è stato ricaricato da una delle creazioni dell’influencer “Ruttovibe”, noto per i suoi rumorosi scherzi nei quali gira video di se stesso che rutta rumorosamente in occasioni pubbliche o aggiunge i suoi rumori “molesti” a video già esistenti uso ridere, citando le sue parole “mai per denigrare o offendere”.

Qualcuno però, quando i suoi video sono estrapolati dal contesto, ci casca.

