No, nessuno ha chiuso o sta chiudendo il centro senologia di Palazzo Baleani

Era il lontano 2019, e petizioni e post virali lamentavano che stava chiudendo il centro senologia di Palazzo Baleani, chiedendo di fare pressioni sul ministro Speranza, allora Ministro della Salute.

C’è un problema nelle Catene di S.Antonio: esse tendono a sopravvivere oltre le necessità che l’hanno create, e se erano smentite all’origine ancora peggio.

Continuiamo ad avere messaggi virali attribuiti a questo o quel medico che chiedono di salvare il centro senologia di Palazzo Baleani.

Che non è mai stato in pericolo, anche se ci furono voci in tal senso nel lontano 2019.

No, nessuno ha chiuso o sta chiudendo il centro senologia di Palazzo Baleani

Nonostante la petizione su Change si attribuisca il merito di aver “creato un cambiamento”, semplicemente furono raccolte firme per uno scenario che non si sarebbe mai verificato e si festeggiò una vittoria che non serviva.

“Nessuna chiusura dell’ambulatorio di Palazzo Baleani. Sta girando sui social una fake news in merito all’ipotizzata chiusura della struttura. Non solo ciò non avverrà, ma verrà creato un ‘Centro Salute Donna’ di altissimo livello e appropriatezza gestito dall’Istituto Tumori Regina Elena di Roma. Questo consentirà il rilancio della struttura, la sua messa in sicurezza, a partire dal sistema antincendio, e soprattutto protocolli clinici conformi alle linee guida nazionali”.

Riportava un comunicato stampa di Ottobre 2019.

In simile data fu confermato alle utenti preoccupate che “non solo non vi è alcuna ipotesi di chiusura, ma verranno implementate le attività della struttura che diventerà il Centro Salute della Donna. Non si toglie nulla, ma si porteranno nuovi servizi”.

Infatti il Centro per la Salute della Donna di Palazzo Baleani è ad oggi attivo, e qualsiasi allarme è decaduto anni fa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.