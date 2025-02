No, le scarpe Adidas Benito Bad Bunny non sono ispirate a Benito Mussolini

Ci segnalano i nostri contatti una petizione su Change che invita a raccogliere firme per boicottare le scarpe Adidas Benito Bad Bunny, adducendo che Adidas avrebbe “rifiutato di rispondere ai commenti” riguardanti una presunta ostensione di simbologie fasciste con la scarpa stessa e che si tratti di Benito Mussolini, il Duce.

Ovviamente Adidas non avrebbe niente da rispondere a questa accusa, del tutto infondata.

In primo luogo, storicamente, possiamo affermare che nessuno nella vita abbia mai chiamato Benito Mussolini “Bad Bunny”, ma proprio mai nella vita.

Invece Benito Antonio Martínez Ocasio, rapper e wrestler/luchador Portoricano, classe 1994 è noto al pubblico come Bad Bunny.

Le scarpe Adidas oggetto dello scandalo sono infatti una collaborazione tra la ditta tedesca e il rapper Portoricano, vincitore di due premi Grammy, quattro Latin Grammy, due American Music Award, otto Billboard Music Awards e un MTV Video Music Award, attivissimo nel panorama musicale Latino e Americano nonché nel mondo del wrestling professionista.

Bad Bunny è una celebrità assoluta nel panorama del Trap Latino, attivista per il diritto all’istruzione e che tra le sue dichiarazioni annovera critica al governo di Puerto Rico a suo parere colpevole dell’investire più in scuole che in carceri.

Non si tratta quindi di “scarpe fasciste” (come visto in un breve video) ed è improbabile che un personaggio amatissimo oltre oceano ma meno in Europa abbia una release pubblicizzata da noi.

Men che meno possiamo chiedere ad Adidas di cessare una promozione del fascismo che non ha mai fatto: anche perché Bad Bunny è evidentemente, anche somaticamente, diverso da Mussolini.

