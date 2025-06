No, il profilo che diffonde fake news sulla sindaca Salis non è di Melì

Partiamo dal fact checking per chi volesse accusarci di non mettere le cose in chiaro: Maria Teresa Melì non dispone di un account X. E se ne avesse uno, avrebbe di meglio da fare che diffondere fake news.

E se ne avesse uno, il suo avatar non sarebbe certo una variante del Wojak, l’avatar tipico di mattonisti e altre frange dell’alt-right attivo su Internet.

È dal 2018 che il Corriere della Sera lamenta la presenza di account fake, e nel 2021 lo stesso account si presentò a vantarsi della sua presenza.

Resa possibile dalla attuale politica di X, tutt’ora pubblicizzata con popup, per cui:

Adesso, in base alle modifiche apportate per rendere la piattaforma democratica, gli account che hanno un abbonamento attivo a X Premium e che risultano completi, attivi, sicuri e non fuorvianti sono idonei alla spunta blu, indipendentemente dalla loro notorietà. X supporta la libertà d’espressione e non sostiene o approva quanto condiviso dagli account con qualsiasi spunta. Scopri di più sulle nostre norme relative alla spunta blu di verifica.

Sostanzialmente, il concetto attuale di “verifica democratica di X” è avere soldi in tasca e un conto corrente (o anche solo una prepagata) per versare obolo al padrone di casa e comprarsi la credibilità.

Se poi dobbiamo ritenere che la “libertà di espressione” supportata da X sia comprarsi la spunta blu per usare il nome di una giornalista e ripetere la bufala acclarata della sindaca di Genova di cui ci siamo già occupati: spiacente Musk, non siamo nati l’altro ieri.

