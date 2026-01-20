Siamo sommersi da video Instagram della nevicata record in Kamchatka, la cui analisi automatica viene resa ulteriormente difficoltosa dal fatto che, sostanzialmente, sono video che mostrano enormi distese bianche

Distese bianche che sono curiosamente corrispondenti al vero, ancorché tra le molteplici segnalazioni qualcuna “arricchita” è fatale che arrivi a destinazione.

Anzi, diverse arricchite.

Nevicata record in Kamchatka: ma attenti a distinguere tra AI e realtà

Una serie di potenti cicloni provenienti dal Mare di Okhotsk hanno provocato nevicate eccezionali nella penisola solitamente nota per essere la località più “gettonata” a Risiko, con accumuli che in alcune zone hanno raggiunto molti metri di altezza, arrivando in certi punti fino ai piani alti degli edifici.

La cosa ha provocato muraglie di neve fino a tre metri, troppo persino per gli standard glaciali della Russia non tanto per l’altezza della neve (la zona è infatti nota per essere soggetta a nevicate) ma per la paralisi dei mezzi di trasporto e comunicazione che ha provocato.

Ma se avere un video con cittadini russi armati di vanga che si lamentano e mostrano finestre al pian terreno innevate non porta click, ecco che c’è il bisogno di esagerare.

Arriva così un diluvio di foto con e video con AI, di difficile analisi dato che essendo scene bianche c’è poco che gli strumenti automatici possano identificare, talora finite anche alla stampa, come denunciato da testate più ligie al dovere, come il CorSera, che hanno preferito attendere.

I video fake solitamente partono da pagine devote alla creazione di AI Slop, contenuti a basso costo creati con AI ad uso “clout”, ovvero per ottenere like facili, e vengono ricaricati, rielaborati e rimontati assieme da pagine meno ligie alla segnalazione del contenuto come artificiale perché ove fossero credute vere diventerebbero sicuramente virali.

Le reali foto della nevicata sono impressionati, ma non al livello di quelle AI ed è questo il punto: siamo così desensibilizzati dalla realtà che, quando la vediamo, abbiamo il bisogno di avere qualcosa di “più reale e più vivo” davanti per dargli senso,

