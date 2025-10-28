Ci segnalano i nostri contatti la storia secondo cui un uomo è stato davvero arrestato per un meme. Possiamo ascriverla comodamente ai casi di disinfomazione del c.d. “doppio binario”.

La nota teoria del complotto secondo cui le democrazie occidentali, tra cui il Regno Unito, sarebbero colpevoli di punire i “cittadini Occidentali bianchi” con balzelli vessatori, umiliazioni terrificanti, censura e punizioni brutali mentre gli “stranieri” sarebbero difesi e tutelati.

In realtà si tratta di un caso di disinformazione.

Ma un uomo è stato davvero arrestato per un meme nel Regno Unito?

Il “semplice meme” sarebbe un post traducibile come “Si fo**a la Palestina, si fo**a Hamas e si fo**a tutto l’Islam! Vuoi protestare? Vattene affancu*o in un paese musulmanto e protesta lì”

Per capire la magnitudine del “presunto meme” immaginate che qualcuno scriva “Si fo**ano gli ebrei, si fo**a l’IDF e si fo**a tutto l’Ebraismo! Vuoi protestare? Vattene affancu*o in Israele e protesta lì” o “Si fott*ano i cristiani, si fo**a Roma e si fo**a tutto il Cristianesimo! Vuoi protestare? Vattene affancu*o in Vaticano e protesta lì” o “Si f**ano i ne**i, si fo**a la Nigeria e si fo**ano tutti gli Africani! Vuoi protestare? Vattene affancu*o in Africa e protesta lì”

Ovviamente ci sarebbero levate di scudi contro la discriminazione, perché di quello si tratterebbe. E infatti l’autore secondo quanto riportato dalla Polizia del North Yorkshire è stato arrestato a Settembre per sospetta distribuzione di materiale in grado di suscitare odio razziale e rilasciato su cauzione.

Ovviamente il concetto è tutto cosa costituisce “meme”: perché pare evidente che se parti da “Eh ma volevo dire che ce l’avevo con Hamas” e scrivi “Si fo**a la Palestina e tutto l’Islam”, la jocandi causa potrebbe non sussistere.

Casi simili di “bufala del secondo binario” vedono la storia del “Povero Occidentale condannato per un adesivo”, che poi era il gestore di un canale Telegram dedito alla diffusione di contenuti xenofobi e razzisti che ne incoraggiava la pubblica affissione e la storia di un “Povero Occidentale condannato per un post Facebook” che era era un tifoso calcistico condannato per aver postato messaggi razzisti e violenti all’indirizzo di un supporter straniero della sua stessa squadra, per questo punito con la reclusione e l’equivalente locale del nostro DASPO.

