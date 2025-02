Ma gli onigiri di ascella nubile sono davvero un piatto Giapponese? Questa una domanda dopo una notizia arrivata anche da noi di origine Cinese. Per essere precisi il South China Morning Post di Aprile.

E non è un caso se il primo commentatore Giapponese dichiara testuale che “questa fake news sugli onigiri di ascella sembra scritta da un cinese dalle idee confuse”: tra Cina e Giappone, storicamente, non scorre buon sague e l’onigiri di ascella nubile è un piatto tipico degli hentai, vale a dire dei porno animati.

Sarebbe un po’ come se un osservatore distratto decidesse di ricostruire gli usi sociali e culinari da un giro su un sito porno a caso.

L’articolo del SCMP mostra infatti una ragazza intenta a strofinarsi del riso sotto le ascelle per creare una specie di tramezzino (l’onigiri appunto), vestita in cosplay (ovvero indossando i panni di) della protagonista di “Cosplay Change: Pure-kei Joshidaisei no Kiken na Seiheki”, serie erotica a sua volta basata sulle alquanto pornografiche avventure di una prosperosa fanciulla col potere di trasportare le regole e i comportamenti di anime e manga nel mondo reale facendo cosplay.

In una scena in particolare (attenzione, NSFW) la protagonista della serie hentai irretisce il protagonista creando col suo potere un intero minimarket in cui esibirsi nella bizzarra ricetta.

“Ricetta” come molte onnipresente tra i fetish animati, così tanto da essere parodiata nel celebre manga e anime Guru Guru, il Girotondo della Magia del 1992.

Nella versione romanzata il Nonnetto Kita Kita, un anziano pelato vestito in gonnellino adamitico in quanto intenzionato a cercare allieve per insegnare loro una danza tradizionale che “misteriosamente” nessuna ragazza sana di mente vuole apprendere da lui, si produce nella ricetta per il disgusto di tutti i presenti.

Conclusione

Un topos letterario tipico della letteratura pornografica giappponese è stato scambiato per una notizia reale: un po’ come se noi decidessimo che è costume delle casalinghe italiane ricevere idraulici dal fisico statuario vestite in tacchi alti e lingerie e i suddetti idraulici fossero autorizzati ad accettare pagamenti in contante, valuta elettronica e in natura dopo aver visto un porno.

