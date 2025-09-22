In questi giorni più o meno tutte le testate Italiane ci hanno riportato le parole di un “generale della NATO” per cui “la NATO rischia di perdere la guerra in cinque giorni”, con tanto di dettagliati scenari in cui Putin invade l’Europa, viene invocato l’articolo 5 ma la Russia sconfigge l’Europa con l’intervento cinese e Trump che ordina di bloccare i rapporti con l’Europa creando un “Nuovo Ordine Mondiale”

C’è solo un problema: la “perita analisi” viene da un articolo su paywall (devi pagare per leggerlo) del Daily Mail nella sezione dibattiti, con tanto di nome del generale in tutto maiuscolo

Ma davvero la NATO rischia di perdere la guerra in cinque giorni?

Secondo Newsguard infatti il Daily Mail già nel 2019 era stato accusato in quanto tabloid di indulgere in un certo sensazionalismo che ne mina la terzietà

In questo caso particolare scopriamo peraltro che l’analisi del famoso “Generale NATO” non è nuova, non è attuale e non è di un generale NATO. Non adesso comunque.

David Shirreff infatti è stato comandante NATO fino al 2014, e poi nel 2016 ha scritto un romanzo chiamato 2017: War with Russia: An Urgent Warning from Senior Military Command e tale romanzo contiene gli eventi descritti dal Daily Mail e presentati scorrettamente come una narrazione di eventi attuali.

Alcuni elementi possono essere visti alla luce degli eventi attuali, ad esempio il fatto che già nel 2016 Shireff descriveva un Trump affine alla Russia e lamentava nella sua opera letteraria una NATO inerte.

Ma dedicare articoli di giornale ad un tabloid che si rifà evidentementemente ad un romanzo del 2016 non sembra essere quello di cui il lettore ha bisogno..

