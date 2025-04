Ci segnalano i nostri contatti i soliti sfridi delle polemiche di una Pasqua ormai finita orfana del PandoroGate: l’Uovo di Cioccolata di Fabio Fazio in un “cioccolatagate” nato già morto.

Non c’è niente da vedere, pedalare, lo spettacolo non è solo finito, ma mai nato.

L’Uovo di Cioccolata di Fabio Fazio: tanto rumore per nulla

Secondo la vox populi si parla di esposti che diventano multe, “cioccolatagate” e sanzioni per “Il cioccolato di Fazio”.

Si tratta in realtà della ditta Lavoratti di Varazze, rilevata nel 2020 dal conduttore televisivo Fabio Fazio, sanzionata a Febbraio del 2024 con sanzione subito saldata per la dicitura in etichetta della “Nocciola Tonda di Giffoni IGP”, ritenuta non conforme, sebbene un parere rilasciato dallo Sportello Etichettatura della Camera di Commercio di Torino (un ente molto qualificato presente solo in alcune Camere di commercio, adibito alla verifica delle etichette dei prodotti per le aziende alimentari) ne abbia validato il testo. In ogni caso l’azienda ha modificato l’etichetta, su cui adesso compare la scritta “Nocciola del Piemonte IGP”.

Conferma l’autorevole testata Il Fatto Alimentare le irregolarità per aver utilizzato erroneamente pistacchio siciliano non Dop riguardano solo su 44 tavolette di cioccolato e 62 vasetti di crema (su una produzione di migliaia di pezzi controllata in modo meticoloso dai carabinieri). In questi 106 prodotti non è stato utilizzato pistacchio siciliano di Bronte, perché, scrive l’azienda, “si trattava di una piccola partita acquistata per prove tecniche”.

Insomma, non c’è niente da vedere: Fazio è un personaggio pubblico, quindi l’occasione di additare il nuovo “Cioccolatogate” è stata più ghiotta del cioccolato stesso, ma mancata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.