I topi transgender di Biden sono apparsi in almeno due discorsi del neoeletto Presidente degli USA: la prima volta il 4 Marzo, quando nel suo primo discorso pubblico ha parlato dei topi transgender di Biden.

La seconda volta il giorno dopo, quando ha accusato quei “perdenti della CNN” dal portale ufficiale della Casa Bianca di averlo smentito quando “Trump aveva ragione come sempre”.

In realtà transgender e transgenic sono due parole diverse, traducibili con “transessuale” e “geneticamente modificato”. E se è vero che da alcune delle ricerche hanno profittato anche persone che si sottopongono a terapie ormonali (i transessuali ma non solo), si trattava di roditori OGM.

Lost in translation: Trump parla dei topi transgender di Biden, ma erano topi transgenici

Uno studio in particolare ha usato roditori di sesso femminile geneticamente modificati per esprimere alcune caratteristiche genetiche, gruppi con le ovaie rimosse e gruppi con le ovaie intatte, per studiare gli effetti di alcuni farmaci effettivamente usati nella terapia di genere.

Si tratta in totale di sei studi che esaminano gli effetti di terapie ormonali su fertilità, asma e sulla ricerca ancora in corso sui vaccini per HIV.

Si tratta in tutti i casi di ricerche su topi geneticamente modificati (non transessuali) da cui anche chi si sottopone a transizione di genere può trarre vantaggio, non su topi transessuali.

Può trarre vantaggio, attenzione, ma non solo: lo studio sugli effetti delle terapie ormonali sull’asma ad esempio si rivolge anche al gruppo delle preadolescenti cisgender che in adolescenza possono avere un aggravamento del sintomo asmatico.

Volendo anche analizzare i costi, secondo Forbes arriviamo a un milionesimo della percentuale del bilancio del 2024.

In conclusione, si tratta di topi transgenici e non transgender, usati in studi da cui si possono desumere informazioni sia utili per le terapie ormonali per il cambio di sesso che per malattie e condizioni presenti in persone cisgender.

