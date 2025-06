L’ex astronauta che svela come la NASA falsifica i voli spaziali non è un’astronauta

Ci segnalano i nostri contatti un post X che dovrebbe, nelle intenzioni dell’autore del post, mostrare il video di una ex astronauta che svela come la NASA falsifica i voli spaziali.

C’è solo un problema: come avviene spesso in molte simili fake news la persona ritratta nel video non è quella nominata nella didascalia.

Non si tratta dell’astronauta Karen Nyberg, con la quale condivide solo una assai vaga somiglianza, ma della Terrapiattista Paige Windler, moglie del terrapiattista David Weiss e con lui co-conduttrice di un Podcast dedicato al terrapiattismo, la teoria secondo cui la Terra è un disco piatto e non un geoide.

Il video è una “buffa dimostrazione” della Windler e del marito Weiss che lo stesso ha definito così per i microfoni di Politifact

“Io e Paige stavamo facendo una buffa dimostrazione sullo show Globebusters [NdT: Canale YouTube dedicato alla diffusione del Terrapiattismo] su come funzionano i Green Screen. Se ascoltate veramente il dialogo capirete che non stiamo fingendo di essere qualcun altro. Qualcuno ha scaricato il video e detto che era di Karen Nyberg e da allora molti canali lo ripetono”

Sostanzialmente, ad un certo punto David Weiss e Paige Windler si sono prodotti in un video dedicato al terrapiattismo (qui presente su YouTube dal 2021) e qualcuno ha estratto la scena dichiarando che si trattava di Karen Nyberg.

I coniugi Weiss si sono affrettati a smentire la fake news, per evitare di essere a loro volta ingiustamente accusati di aver imitato l’artista e astronauta Karen Nyberg.

I coniugi Weiss sono infatti attivi nella divulgazione del Terrapiattismo, e Paige Windler è diventata famosa per un testo di Wired del 2020 che parla del suo matrimonio con David Weiss come esempio di siti di incontri e occasioni di socialità per terrapiattisti e altri membri di gruppi dediti ai complotti e come spesso persone con idee “di nicchia” simili finiscano assieme.

Nessuno dei due ha però mai voluto rubre l’identità di Karen Nyberg servendosene per la loro divulgazione: questa è una falsa accusa che loro stessi hanno smentito.

