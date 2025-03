Ricorderete quando abbiamo parlato di una finta copertina di Topolino hot: ce ne era però un’altra, reale ma mai creata per la pubblicazione, il cui unico scopo fu essere sventolata sotto il naso del direttore Gaudenzio Capelli per fargli uno scherzo tardivo di Carnevale.

Parliamo del 1985: Topolino costava 1200 lire, e l’editore era Mondadori e non Panini.

L’edizione hot di Topolino per la Festa del Papà fu uno scherzo (riuscito)

Il gimmick, il trucchetto per potenziare le vendite era semplice e poco hi-tech: per farci capire, nelle ultime due settimane Topolino è rrivato in edicola con in omaggio un mouse senza fili e un tappetino con le fattezze di Paperino.

All’epoca erano tempi più ingenui: Topolino 1529 arrivò con in compertina un adesivo di Ezechiele Lupo, versione bonacciona del lupo cattivo delle favole, sempre ghiotto di porcellini ma pronto a trattare la resa, abbracciato dal figlio Lupetto, pacifico e amico dei porcellini, eterno mediatore tra la fame del padre Ezechiele e i bisogni dei Tre Porcellini della fiaba.

Lo scopo dell’adesivo era semplicemente staccarlo e attaccarlo in giro per casa, o su un regalo per il padre del piccolo lettore: Marco Rota, celebre disegnatore, preparò però dei bozzetti “alquanto alternativi” dove il Lupo Ezechiele non abbracciava Lupetto ma la procace quando ignuda “Signorina Festa”, e alcuni adesivi furono consegnati alla staffetta che avrebbe dovuto portare a Capelli le copie appena uscite dalle rotative per vedere la sua reazione.

La reazione non è registrata dalla storia, ma tra il bozzetto con Ezechiele lupo “porcellone” e le copie dello sticker sopravvissute per i collezionisti, ci fu abbastanza da ridere.

