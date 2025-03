Le notizie delle grandi strutture sotto la Piramide di Giza, citando Mark Twain, sono fortemente esagerate, anzi direttamente una fake news.

Facciamo riferimento ad un video TikTok e un testo dove si riportano presunti studi scientifici che avrebbero trovato delle strutture a forma di pozzi e dei “cassoni quadrati”, evidenziando l’idea di ignote strutture misteriose in grado di rivoluzionare il mondo dell’archeologia.

La teoria si è rivelata del tutto infondata.

Le notizie delle grandi strutture sotto la Piramide di Giza sono una fake news

Secondo gli esperti del portale Ancient History X, si tratta di dati facilmente smentibili.

Ipotizziamo che per davvero si sia usata, come nelle teorie diffuse sui social, la tecnologia SAR, ovvero i Radar ad Apertura Sintetica.

Secondo la teoria diffusa sui social, le strutture si estenderebbero fino a 648 metri nel sottosuolo, al di fuori della portata del radar.

Il portale che ha riportato per primo tale scoperta, scanpyramids.org è al momento inaccessibile, e intendiamo inaccessibile almeno dal 19 marzo.

Ancient History X sospetta per rendere il lavoro più difficile ai fact checker.

È dal 1965 che si usano varie metodologie per cercare stanze addizionali nella Piramide di Giza, trovando solo solida roccia, dato confermato dal progetto SCIDEP, ancora in corso, che usa Muoni per le indagini.

Conclusione

In sintesi una tecnologia che non dovrebbe poter arrivare a 648 metri nel sottosuolo avrebbe identificato delle strutture evase ad ogni tentativo di indagine dagli anni ’60 ad oggi con tecnologie invece in grado di arrivare a tali profondità, e il portale che dovrebbe rendere possibile l’esame è tutt’ora offline.

Tutto questo porta alla smentita.

