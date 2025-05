Le lattine sono pericolose per davvero? Parliamo di bisfenolo

Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisione per cui le lattine sono pericolose, e andrebbero evitati alimenti e bibite conservati. In realtà non è esattamente così.

Effettivamente il BPA, sostanza usata fino a non troppo tempo fa, è uno dei cosiddetti interferenti endocrini, molecole che potrebbero avere un’influenza negativa sul nostro sistema di produzione e segnalazione ormonale.

Ma questo non rende automaticamente tossiche le lattine.

Come ci ricorda la Fondazione Veronesi, vista la rapidità di secrezione attraverso le urine di queste sostanze, la probabilità di un’attività endocrina da parte di bisfenolo A risulta piuttosto bassa.

Inoltre dal 20 gennaio 2025, il regolamento europeo 2024/3190 vieta l’uso di Bisfenolo A in una vasta gamma di materiali che sono abitualmente usati nel packaging di alimenti, salvo specifiche eccezioni “tenendo conto nel contempo di qualsiasi esposizione potenziale derivante da tali applicazioni e dell’eventuale conseguente rischio per la salute”, con una clausola transitori secondo cui prodotti monouso o ad uso ripetuto per contenere gli alimenti potranno essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026.

Cosa comporta? Come ricorda la Fondazione Veronesi, basterà evitare il consumo eccessivo di sostanze il lattinaa in gravidanza o prima infanzia, non scaldare mai le lattine, sciacquare il cibo.

Parliamo di criteri precauzionali: come visto anche il “bruciaticcio della frittura” e il talco possono essere considerati a rischio, come gli alcolici. Eppure nessuno tuonerebbe sui social che la birra e il vino sono pericolosi a prescindere.

Un principio di precauzione sta portando via il bisfenolo dalle lattine: siamo quindi al sicuro.

