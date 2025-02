Le frasi dei Baci Perugina sono state sostituite da un QR Code per davvero?

Le frasi dei Baci Perugina sono state sostituite da un QR Code: questo l’allarme lanciato dai social che compiangono la fine delle “tradizioni Italiane” in nome della modernità e del QR Code diventato feticcio di odio da parte dei notutto post-Pandemici.

Si tranquillizzino gli amanti delle romanticherie: nessuno ha mai ucciso il romanticismo dei Baci Perugina.

Questa settimana apparirà nei negozi un’edizione speciale in tempo San Valentino, chiamata Senti l’Amore che usa i QR Code come riedizione 2.0 delle “cartoline col messaggio registrato”.

Anziché piazzare una registrazione e un buzzer in ogni scatola, solo per l’edizione Senti l’Amore ci sarà un QR Code che porta a venti registrazioni di frasi amorose.

Senti l’Amore sarà accompagnata da Teneri pensieri, raccolta in cui invece della registrazione ad accompagnare la cioccolata è un soffice orsetto di pezza e Cuori, le classiche scatole di cartone colorato a forma di cuoricino.

Il che non significa che le frasi di amore spariranno dai Baci Perugina, anzi sono ben salde e mentre le edizioni speciali avranno peluche e registrazioni, resteranno in commercio per sempre i classici “tubetti di Baci” con le loro frasi un po’ banali, un po’ scontate ma sempre di impatto.

