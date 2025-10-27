Stamattina mi sono imbattuto in una notifica, fomentata da persone che reputavo molto più intelligenti di così. Si dice il peccato ma non il peccatore, ma parliamo di soggetti che, almeno a giudicare dai loro profili, sono di elevata estrazione culturale, buoni mezzi economici, interessi sociali e culturali e quant’altro potrebbe essere lontano dal profilo dell’analfabeta funzionale.

Che che scrivono in massa @inprimopiano su una pagina “Lidl Fans” creata il 20 di Ottobre sperando che la nota catena di negozi gli regali una vettura Volkswagen Tiguan R-Line.

Cosa che ovviamente non succederà mai nella vita.

L’assurdo scam del post in primo piano per vincere una macchina di Lidl

Si tratta del solito caso di scam e phishing: lo scopo è usare la funzione “inprimopiano” di Facebook, che fa apparire un post in particolare tra le notifiche dei propri contatti, in modo da irretire il maggior numero di persone.

Quando questo sarà avvenuto, molti sprovveduti avranno messo like e “mi piace” ad una pagina che con Lidl non ha niente a che fare e saranno pronti quando la pagina sarà rivenduta (esiste un listino prezzo di pagine con molti followers) oppure quando cominceranno i “sondaggi per avere beni di lusso a due euro, fidati e dacci la tua carta di credito”

Ovviamente nessun link “cambierà colore” (testo preso da altre bufale simili) e il fatto che la pagina fake sia scritta con caratteri non Unicode serve solo a renderla “confondibile” con eventuali pagine ufficiali.

Come tutti sanno, la vera pagina Internet di Lidl è questa e troverete la compagnia su Facebook qui. Spunta blu, pagina nata da ben più si una settimana.

Cosa fare se un amico vi tagga? Informarlo della grama figura e dei rischi a cui si sta esponendo ed a cui espone tutti gli altri nella sua lista utenti.

