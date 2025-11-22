L’assurda piaga delle “pagine di divulgazione” sulle vite atroci delle persone nel passato

Questa volta raccogliamo e ci facciamo volentieri volano di una denuncia altrui, la lotta alla piaga delle “pagine di divulgazione” sulle vite atroci delle persone nel passato.

Sapete bene che come parte dei nostri sforzi per il fact checking ci portano spesso a “bacchettare” anche testi di divulgazione contenenti errori che ne inficiano l’efficacia.

L’arrivo dell’era delle AI e del “fast content” ha creato contenuti che dietro la divulgazione hanno ben poco. E parliamo delle “vite atroci”.

Parliamo di video-fotocopia con thumbnail ispirate al genere hentai o softporn, quindi con donne dal seno fiorente e l’aria sottomessa e violata, con descrizioni di “vita vera” al confine con “le fiabe brevi che finiscono malissime”.

Racconti apocalittici a base di suore stuprate in convento e morte di parte, concubine morte di malattia e stuprate, faraoni pieni di malattie e altri personaggi la cui intera narrativa è basata su “Signora mia in passato morivano tutti malissimo”.

Lo stesso video viene passato di canale in canale, con testi dettati dalla medesima voce in AI basati sulla medesima narrativa.

Lo scarto di narrativa Post-Illuministica che vuole sostanzialmente tutto quello che veniva prima del secolo dei lumi come un mondo crudele e feroce di pestilenze e malattie, di morte e crudeltà, e tutto quello arrivato come il Ballo Excelsior che fa coincidere con l’arrivo delle invenzioni di Edison la “vera civiltà” contrapposta alla perdurante barbarie.

La verità dei fatti: in passato come nel presente alcuni vivevano meglio di altri: non si diventava suore per essere stuprate, non tutti i faraoni morivano in modi apocalittici, a volte capitava di avere vite banali e a volte vite eccezionali.

Ma una vita banale non sarebbe viralizzabile.

