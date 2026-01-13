L’ananas brucia i grassi? La verità dietro al mito...tropicale

Da decenni l’ananas è protagonista indiscusso di diete fai-da-te, celebrato come il frutto miracoloso che “brucia i grassi”.

Ma è davvero così? Spoiler: no.

Anche se l’idea di mangiare pizza e poi “neutralizzarla” con due fette di ananas suona come il sogno proibito di ogni buongustaio, la realtà è ben diversa.

Il mito del frutto brucia-grassi

L’argomentazione secondo cui l’ananas aiuterebbe a dimagrire ha reso questo frutto il protagonista di tantissimi regimi alimentari improvvisati. Il concetto è semplice e seducente: mangi quello che vuoi, poi ti fai una “dose” di ananas e puff… torni più magro di prima. Un ossimoro nutrizionale che, se fosse anche solo vagamente vero, sarebbe la scoperta del secolo.

Ma no, purtroppo non funziona così.

Non esiste alcun alimento in natura che “bruci” i grassi. Ogni cibo, anche il più leggero, aggiunge calorie al bilancio giornaliero (ne abbiamo già parlato qui, in riferimento al sedano). E nel caso dell’ananas, per quanto le calorie siano poche, restano comunque calorie.

La bromelina tra scienza e leggenda

La leggenda nasce da una verità scientifica: l’ananas contiene bromelina, leggendario enzima capace di “spezzare” le proteine facilitandone la digestione (mi perdonerete la semplificazione). È una sostanza interessante, studiata anche per le sue potenziali proprietà antinfiammatorie. Ma da qui a far dimagrire ce ne passa.

Inoltre, la bromelina si trova soprattutto nel gambo dell’ananas, una parte dura e fibrosa che raramente finisce nel piatto, a meno che siate masticatori provetti ed instancabili.

Conclusione

L’ananas è un frutto delizioso, ricco di vitamine e perfetto per uno spuntino leggero. Ma non è una scorciatoia per dimagrire. Nessun alimento lo è. La vera chiave resta sempre la stessa: equilibrio, movimento, ed attenzione alla dieta… senza illusioni.

Nota dell’autore di importanza cruciale: ananas e pizza, da mangiare in momenti separati, mi raccomando.

