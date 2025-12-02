Il sedano è un alimento a calorie negative?

Chiunque abbia mai cercato consigli per dimagrire online potrebbe essersi imbattuto nella teoria dei “cibi a calorie negative”.

L’idea è semplice e accattivante: alcuni alimenti, come il sedano, il pompelmo o il cetriolo, richiederebbero più energia per essere digeriti di quanta ne fornirebbero al corpo, risultando in un deficit calorico.

In altre parole, più ne mangi, più dimagrisci.

Ma questa teoria, così diffusa su internet e persino ripresa da alcune testate giornalistiche tradizionali, è lungi dall’essere stata dimostrata scientificamente.

L’ipotesi dietro il mito

Il sedano è un alimento indiscutibilmente ipocalorico, composto principalmente da acqua e fibre.

Questa sua “leggerezza” ha alimentato – scusate il gioco di parole – la convinzione che il suo “effetto termico” (TEF), ovvero il costo metabolico associato all’ assorbimento e all’ utilizzazione degli alimenti, in questo caso del sedano, possa superare le calorie che il sedano stesso apporta.

Il TEF rappresenta l’energia che il nostro corpo spende per scomporre, assorbire e metabolizzare i nutrienti.

Cosa dice la scienza?

Sono stati condotti studi specifici coinvolgendo sia essere umani che alcune lucertole note per le loro capacità digestive (precisamente del genere Pogona, ovvero i famosi “draghi barbuti”).

I risultati sono stati chiari:

Gli esseri umani hanno speso circa l’86% delle calorie del sedano per digerirlo.

Le Pogona si sono rivelate ancora più efficienti, consumando il 76% delle calorie ingerite.

Questi risultati portano a due conclusioni fondamentali:

Il sedano NON è un alimento a calorie negative. Anche se la maggior parte delle calorie del sedano viene “bruciata” durante la digestione, c’è sempre una piccola quantità residua che viene assorbita dal corpo. Le lucertole Pogona sono più brave di noi a estrarre energia dal sedano, dimostrando l’efficienza dei loro processi metabolici.

Allo stato delle conoscenze attuali, possiamo affermare come non esista un cibo che, da solo, ti faccia dimagrire mangiandolo.

Il ruolo del sedano in una dieta sana

Anche se il mito del sedano “dimagrante” è stato sfatato, questo non sminuisce il suo valore nutrizionale. Il sedano è un’ottima fonte di vitamine (come la vitamina K), sali minerali (potassio) e antiossidanti.

Le sue fibre, inoltre, aiutano a mantenere il senso di sazietà, contribuendo a controllare l’appetito e a favorire la regolarità intestinale.

In conclusione, mentre è importante sfatare le false credenze sui cibi a calorie negative, è altrettanto fondamentale riconoscere che alimenti come il sedano sono un’aggiunta preziosa a qualsiasi dieta sana ed equilibrata.

Non sono la soluzione miracolosa per perdere peso, ma sono senza dubbio un alleato per il benessere generale.

