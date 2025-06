Un disturbante filone dello Slop AI è quello della storia dell’americano 50enne David Miller che ha messo incinta tre sorelle in Mongolia. Parliamo ovviamente dello slop, storielle create con minimo sforzo dalla AI per diventare virale.

In una storia dai risvolti assai pruriginosi e inventata per stare a cavallo tra la ragebait, le bufale per far inca**are e le storielle di “buoni sentimenti e riscatto”, abbiamo un americano di mezza età che sentendosi al tramonto della vita fugge in Mongolia lasciandosi “un lavoro di ufficio e un matrimonio fallito” e ingravida tre sorelle

Ovviamente una storiella inventata creata con la AI.

L’americano 50enne David Miller che ha messo incinta tre sorelle in Mongolia è un prodotto della AI

Ovviamente nella storiella le tre sorelle appaiono gravide e sorridenti con improbabili costumi da bagno, esibite come donne oggetto per eccitare la fantasia dell’incel a casa e far inca**are non poco il resto degli spettatori.

Ovviamente la foto è una creazione di Imagen, il sistema di immagini di Google.

E non solo: esiste un intero filone nazionalizzato in cui vari personaggi di varie parti del mondo vivono l’esperienza di Miller: ovvero decidono di curare una improvvisa crisi di mezza età partendo per paesi esotici del mondo in un viaggio per ingravidare fanciulle piacenti.

“Un filone disgustoso”, l’ha definito l’utente che su X ha raccolto una serie di casi del genere e francamente non me la sento di dargli torto.

