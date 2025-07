Ci segnalano i nostri contatti un post che descrive la “storia vera dietro Squid Game”. Ovvero una serie di foto di persone con mascherine chirurgiche ed abiti simili a quelli dei personaggi della serie, descritti come “ostaggi in un bunker nel 1986”

La storia è un falso creaato con AI

La “storia vera dietro Squid Game” è stata creata con la AI

Squid Game racconta la storia di un gruppo di persone “ai margini della società” sudcoreana che si ritrovano coinvolte in una serie di giochi potenzialmente mortali in cambio di somme di danaro sufficienti a risanare le loro vite.

Secondo la macro i “giochi mortali” sarebbero quindi nati nella terra di nessuno tra le due Coree.

In realtà è un falso: come confermato dai colleghi di AFP, la storia è creata con l’Intelligenza Artificiale mischiando scene in AI con immagini di un documentario sulla Brothers Home, un carcere noto per aver ospitato degli abusi nel periodo tra il 1960 e il 1992 (vedi qui).

La serie è in realtà ispirata da manga come Liar Game e Battle Royal, con una componente della saga di Kaiji, storia di uno scommettitore anche egli coinvolto in prove assurde e mortali per vincere un ricco premio, manga tutt’ora in corso con le avventure del protagonista “in fuga col bottino”.

