La storia del bambino Thailandese denunciato da Nintendo per una Switch di cartone è una bufala “aggiornata con AI”. Sì, esistono anche i pacchetti di aggiornamento delle bufale, e funzionano proprio come per le console, per restare nel videoludico.

Compri un gioco per la Playstation 4, e ti arriva gratis la “Patch NextGen” per sfruttare le potenzialità della PS5. Si vocifera Nintendo farà lo stesso col successore della Switch.

Non fai in tempo a leggere la bufala del “Bambino Venezuelano denunciato da Nintendo per una console di cartone” che la console è diventata una Nintendo Switch, la foto della stessa è diventata un prodotto dell’AI e il bambino si è trasferito in Thailandia.

La storia del bambino Thailandese denunciato da Nintendo per una Switch di cartone è una bufala “aggiornata con AI”

La storia è esattamente la stessa della satira precedente, semplicemente ora è aggiornata per andare incontro al filone delle bufale con AI. Sia pur degradata dal passaggio su TikTok, l’immagine risulta essere creata con Stable Diffusion e Recraft

La storia è la stessa di una precedente variante che abbiamo recentemente rivisto: un povero bambino, che in originale era il Venezuelano Paco Gutierresd e qui un anonimo Thailandese non potendo permettersi la nuova console Nintendo ne crea una in cartone, la storia diventa virale e Nintendo lo denuncia.

Ovviamente nella passata iterazione della storia, come abbiamo visto, il punto di satira era fornito dalla politica iperprotettiva di Nintendo verso le proprie proprietà intellettuali storiche.

In questa versione si persegue invece la creazione di fake news “facili” per mezzo dell’AI, come visibile prima dell’analisi di SightEngine dal logo Nintendo distorto nel finto gioco (le AI non percepiscono la scrittura come tale, ma come simboli grafici).

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.