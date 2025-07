Ci segnalano i nostri contatti una storia pubblicata il giorno sedici luglio da alcune testate online, ad esempio qui, qui e qui. La storia riporta come il Tirreno (siamo dunque al solito caso di narrazione de relato: un giornale che riporta quanto detto da un altro giornale) avrebbe a sua volta narrato la storia di due turisti di Friburgo, un uomo e una donna, che avrebbero rubato il portafoglio ad un italiano sull’aliscafo per Capri per motivi di lavoro per poi essere “pizzicati” a disfarsi della refurtiva.

La bizzarra storia è vera, ma è accaduta nel 2018 e per motivi ignoti almeno due testate hanno deciso di pubblicarla come odierna oggi, senza verificare la data.

La storia dei turisti tedeschi che derubano un napoletano a Capri è riciclata (dal 2018)

La storia risale infatti a giugno del 2018, come è possibile osservare leggendo le date su testate come il Messaggero che ne parlarono all’epoca.

Inoltre scorrendo il testo scopriamo una serie di dettagli che avrebbero dovuto mettere in allarme i giornalisti che l’hanno pubblicata ai giorni nostri: ad esempio entrambe le notizie riportano il parere del “sindaco di Capri Gianni De Martino”.

Il cui mandato si è da tempo esaurito: gli ultimi due sindaci di Capri, censiti sul portale istituzionale, sono infatti Marino Lembo (dal 2019 al 2024) e Paolo Falco (corrente). De Martino, citato nella notizia, fu eletto nel 2014 e, ovviamente, sostituito da Lembo e Falco.

Sarebbe bastato ai giornalisti che hanno ripubblicato la notizia, se proprio non avesssero voluto verificare con le autorità dell’isola verificare il nome del sindaco eletto.

Ci dispiace spesso passare per “quelli cattivi che bacchettano i professionisti dell’informazione”, ma a volte basterebbe verificare qualche dettaglio prima.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.