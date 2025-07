Ci segnalano i nostri contatti una scioccante foto delle due vittime dell’undici settembre mano nella mano, pubblicata recentemente su X da un account spunta blu.

La foto contiene un inconferente attacco al neoeletto sindaco di New York con le parole “9-11. Tenersi per mano. Scegliere di morire piuttosto che bruciare vivi. A causa dell’ISLAM. E ora New York si inchina alla stessa ideologia che li ha assassinati“

Il riferimento è ovviamente alla nomina alle primarie Dem per l’elezione del sindaco di New York di Zohran Kwame Mamdani, politico ugandese naturalizzato statunitense di origini indiane.

La scioccante foto delle due vittime dell’undici settembre mano nella mano è una ricostruzione artistica

Come si possa collegare un politico ugandese naturalizzato statunitense ad Al-Qaeda sarebbe già una bufala nella bufala, un po’ come decidere che dopo l’attentato di Christchurch ogni singolo maschio bianco di fede cristiana (quindi “affine” a Tarrant) dovrebbe essere privato dei diritti politici in quanto la sua elezione sarebbe inchinarsi all’ideologia che ha causato la strage di Christchurch.

Ma a parte la componente evidentemente discriminatoria della cosa, la foto è a sua volta un falso, anzi una ricostruzione, un assemblaggio di tre foto.

Un falso però nato da una “ricostruzione”: sostanzialmente un agente del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives avrebbe dichiarato di aver visto due individui cadere dalle Due Torri durante l’attentato tenendosi mano per mano, e per illustrare quanto visto avrebbe assemblato il secondo individuo su una foto già presente, uno scatto del fotografo Jose Jimenez per Getty Images pubblicato come parte delle foto più iconiche dell’attentato.

Alla foto è stato ritoccato un po’ lo sfondo e aggiunto il secondo personaggio in modo da raffigurare quanto visto dall’agente Danny Bhen.

È ancora disponibile su Imgur una raccolta delle foto usate per la ricostruzione, che vi riportiamo

Effettivamente esiste una foto simile allo scenario descritto da Bhen, ma ovviamente non è quella, che è una mera ricostruzione.

