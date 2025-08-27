Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook per cui la Premier League ha vietato i lacci arcobaleno “affermando che l’iniziativa sta causando più polemiche di quanto abbia trasmesso come messaggio positivo“.

Parliamo ovviamente della massima serie del campionato inglese di calcio, quindi della Serie A inglese, e il post si incunea nel filone Go Woke, Go Broke, secondo cui le iniziative DEI (Diversità, Eguaglianza, Inclusione) sarebbero nocive e da abolire, che la società civile si appresta a cancellarle e chi non lo farà subirà danni economici e/o danneggerà la società stessa.

Nessun rappresentante della Premier League ha rappresentato mai quanto addotto.

La Premier League ha vietato i lacci arcobaleno per davvero?

Succede che nel 2017 la Premier League aveva annunciato una partnership con Stonewall, una associazione di carità e di tutela dei diritti LGBTQ+, tra i cui termini vi era l’uso di fasce e lacci forniti dalla stessa, sotto l‘egida dell’iniziativa del 2013 “Rainbow Laces”.

Semplicemente come confermato da Reuters, la English Football Association, la Federazione Calcistica primaria Inglese ha interrotto la partnership con Stonewall riportando le iniziative di carità e inclusione sotto la sua egida diretta.

In tal sede

“riconosce l’arcobaleno come un noto simbolo di inclusione e non lo bandirà dal Calcio Inglese”.

Piuttosto la scelta se usare determinati lacci o fasce è ora demandata alla singola organizzazione dell’evento, la FA non sanzionerà in alcun modo l’uso di simboli inclusivi, ma semplicemente non fornirà più oggetti all’interno di partnership, e la lega promuoverà proprie campagne inclusive.

Le prime campagne inclusive “interne” dovrebbero mostrarsi verso febbraio 2026.

