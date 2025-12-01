La notizia dei gioielli di Napoleone trovati in Ucraina è un falso dei siti Doppelganger
La notizia dei gioielli di Napoleone trovati in Ucraina è un falso dei siti Doppelganger, una categoria di siti già apparsi più volte in questa rubrica e collegati alla c.d. Guerra Ibrida.
Come in questo caso le “notizie doppelganger” imitano i loghi e le formalità di testate occidentali per rendersi legittime agli occhi di un pubblico disinformato anche quando sono completamente false.
La notizia dei gioielli di Napoleone trovati in Ucraina è un falso dei siti Doppelganger
Abbiamo già parlato più volte in passato del funzionamento dei siti doppelganger: dicesi “Siti doppelganger” una serie di siti creati con un forte aiuto dell’Intelligenza Artificiale che diffondono notizie su canali Telegram addomesticati, dai quali vengono pubblicati su account X “Spunta Blu” consapevoli oppure con un forte bias di selezione contenuti che li trae in inganno dai quali tornano sulla stampa.
Tutti i siti doppelganger di origine filorussa seguono la stessa narrazione: i Russi sono un popolo eroico e vittorioso invidiato dall’Occidente cattivo e nazista, Zelensky è un imbelle codardo cocainomane spalleggiato dai potenti occidentali coi quali si dedica a spese folli e lussi pazzi (secondo una delle più assurde notizie doppelganger sarebbe stato avvistato girare con Bill Gates sulla macchina di Hitler in scene ricreate a colpi di deepfake), compra alberghi e miniere d’oro tutto il giorno e gli Occidentali danneggiano il loro popolo perché partecipi di tali lussi e invidiosi della presunta rettitudine morale dell’Oligarchia Russa.
Le notizie doppelganger, come in questo caso, prendono spunto da fatti di cronaca romanzati: partendo dall’arresto l’undici novembre di cinque persone coinvolte in tangenti in Ucraina la storia è stata trasfigurata in una assurda spy story basata sull’altro caso caldo di questi mesi, il furto al Louvre.
Anche in questo caso possiamo vedere la struttura all’opera: la notizia Doppelganger nasce da Pravda.ru, noto circuito tradotto in più lingue che pubblica notizie con loghi e presunta provienza occidentale. Loghi in questo caso posticci.
Le notizie fake arrivano così alle spunte blu, che si alternano tra condivisori e diffusori, dando loro legittimità, dato confermato dal fatto che il primo post X censito appare il 20 novembre, ma la storia era sul circuito Pravda.ru dal giorno prima.
Infine in questo caso l’AI non solo ha curato il montaggio in stile notizia, ma anche ricreato i gioielli, che infatti risultano essere difformi dagli originali.
Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o
con una donazione PAYPAL.