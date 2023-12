Abbiamo già visto la sorprendente capacità del gufo di ruotare la testa di 270 gradi, dovuta alla sua particolare struttura ossea: la Mantide Religiosa ruota la sua testa fino a 180 gradi

Il perché, anche in questo caso, è dovuto all’estrema flessibilità delle sue strutture.

La Mantide Religiosa ruota la sua testa fino a 180 gradi (e la stacca al maschio)

Una testa assai flessibile con grandi occhi fa parte della dotazione essenziale di un animale predatore, che ha bisogno della massima acutezza visiva e della capacità di esaminare l’ambiente di caccia restando fisicamente immobile.

Lo stesso fisico che ha dato alla mantide il suo nome (“Mantide” deriva dalla parola “profeta”, le sue zampe uncinate somigliano a mani giunte in preghiera) è il prodotto dell’evoluzione di un predatore naturale costruito per la caccia.

Anche il cannibalismo che porta la mantide a decapitare il maschio con cui si accoppia (maschio che in alcune specie prova ad opporsi al suo destino) deriva da tale corpo: la mantide ha bisogno di proteine ed energie per il parto e per mantenersi attiva, e il cannibalismo fornisce energie e carne rapidamente.

