I gufi possono ruotare la testa di 360 gradi? (No, ma quasi)

Una delle leggende relative ai pennuti è che la nozione che i gufi possono ruotare la testa di 360 gradi. Ciò non è vero, ma si fermano alla comunque impressionante rotazione di 270 gradi.

Cosa che richiede l’equivalente biologico di un miracolo di ingegneria.

Non si tratta solo di flessibilità articolare, ma di mantenere un flusso sanguigno costante che impedisca al gufo non solo di decapitarsi provando a ruotare la testa, ma di soffocarsi o lacerarei i vasi sanguigni che portano sangue al cervello.

Il gufo può ruotare la testa fino a 270 gradi quindi senza morire dissanguato, soffocare o slogarsi le vertebre perché le loro vertebre contengono apposite strutture che custodiscono i vasi sanguigni, come una fodera, grandi dieci volte i vasi stessi.

Nel corpo umano abbiamo ad esempio le vene giugulari che scorrono lungo il collo: i vasi sanguigni dei gufi passano attraverso le ossa, in spazi molto grandi, e sono più lunghi del dovuto.

Quindi possono “torcersi” senza strapparsi o lacerarsi accompagnando il movimento del collo, e aria e osso li difendono da traumi.

Ma non solo: torcere un vaso, insegna l’ingegneria, ne riduce la portata. I vasi sanguigni che portano il sangue al cervello dei gufi hanno un piccolo allargamento che fornisce una “scorta di sangue” che consente al gufo di mantenere il flusso di sangue e ossigeno costante durante il movimento.

Un gufo non può quindi ruotare la testa di 360 gradi e lasciarla ruotata: può farlo, per il tempo necessario, per 270 gradi.

