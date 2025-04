Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di una puzzolente “gigainvasione animale” che mette a rischio l’estate. Si tratta del solito articolo clickbait, dato che la testata improvvisamente scopre la “Barchetta di San Pietro”

Ovvero un idroozoo assai comune nel Mediterraneo che secerne una tossina poco nociva per l’essere umano ma non per le prede che consuma.

Oltre agli sgargianti colori esse hanno una caratteristica: vivono pochi mesi e alla fine del loro ciclo vitale semplicemente finiscono spiaggiate, morendo e decomponendosi con un tipico lezzo di urina.

La “gigainvasione animale” che mette l’estate a rischio è un fenomeno normalissimo

La loro presenza è nota, ma improvvisamente, con la Pasqua che lascia il posto alla preparazione per le feste e la prova costume essi diventano una “gigainvasione”.

Come dedicare un intero articolo alle meduse chiamandole “invasione”.

